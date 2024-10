Der Microsoft-Chef erlebte in einem Jahr mit Tausenden von Entlassungen nur eine mickrige Gehaltserhöhung von 30 Millionen Dollar

HQ

2024 war ein brutales Jahr für Entlassungen in der Spiele-, Technologie- und Unterhaltungsbranche. Wir haben die enorme Zahl der Entlassungen im Jahr 2023 zu Beginn des Kalenderjahres überwunden und seitdem haben Tausende von talentierten Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz verloren. Einer der größten Entlassungsverursacher war Microsoft und seine Xbox-Gaming-Sparte, da im Januar 1.900 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, im September weitere 650 und Arkane Austin, Tango Gameworks und Alpha Dog unter den Studios, die ihre Türen dauerhaft schlossen. Unnötig zu erwähnen, dass es bereits 10 herausfordernde Monate waren.

Aber nicht für jeden. Microsoft-CEO Satya Nadella scheint den Vorstand und seine Konzernherren in letzter Zeit beeindruckt zu haben, denn CNBC berichtet, dass er in diesem Jahr eine Gehaltserhöhung von 30,6 Millionen US-Dollar erhalten hat. Nadellas Gehalt ist um rund 30 % von 48,5 Millionen US-Dollar auf 79,1 Millionen US-Dollar gestiegen, was tatsächlich weniger als erwartet war, da aufgrund der jüngsten Cyberangriffe rund 5,5 Millionen US-Dollar weggefallen sind.

Nadella soll um eine geringere Gehaltserhöhung gebeten haben, um die Sicherheitsprobleme widerzuspiegeln, mit denen Microsoft konfrontiert war, was zweifellos eine massive Erleichterung für die Tausenden von Menschen ist, die in den letzten Monaten ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Der Großteil von Nadellas Gehalt kommt in Form von Aktien, wobei nur ein Teil auf tatsächliches Bargeld zurückzuführen ist. Als Grund dafür, dass eine solche Erhöhung trotz eines für viele alarmierenden Jahres zustande gekommen ist, hat Microsoft in vielen seiner Sektoren positive Zahlen veröffentlicht, insbesondere (und ironischerweise) im Sicherheitsgeschäft.