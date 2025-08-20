Der mexikanische Boxer Julio César Chávez Jr. wurde in Mexiko wegen angeblicher Verbindungen zum Sinaloa-Kartell verhaftet

HQ

Julio César Chávez Jr., mexikanischer Boxer, der letzten Monat von den US-Einwanderungsbehörden verhaftet wurde, wurde nach Mexiko abgeschoben und bei seiner Ankunft inhaftiert. Der Sohn des Boxers Julio César Chávez hatte fünf Tage vor seiner Festnahme und anschließenden Abschiebung einen Streit mit Jake Paul. Der Grund, warum er in Mexiko verhaftet wurde, sind seine Verbindungen zu einem Drogenkartell, einschließlich der Anklage des Waffenhandels.

Die mexikanische Staatsanwaltschaft sagt, Chávez Jr. sei ein Handlanger des mächtigen Sinaloa-Kartells gewesen, einer Organisation, die die USA seit letztem Jahr als ausländische Terrororganisation betrachten. Der Boxer befindet sich derzeit in einem Gefängnis in Sonora, im Norden Mexikos, und wartet auf seine Anklage.

Julio César Chávez Jr. hat eine umstrittene Karriere hinter sich. Er gewann 2011 das WBC-Mittelgewicht und hielt es ein Jahr, aber seine Karriere wurde von mehreren Sperren wegen Drogenverstößen erschüttert.