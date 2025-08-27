Der Mercedes-Benz Concept AMG GT XX ist gerade in weniger als acht Tagen um die Welt gefahren und hat damit alte Rekorde gebrochen

HQ

Mercedes-Benz scheint sehr zuversichtlich zu sein, was sein kommendes Elektromodell namens Concept AMG GT XX angeht. Wir sagen das, weil er gerade einen massiven Rekordlauf beendet hat, bei dem er alle Arten von Geschwindigkeits-, Distanz- und Ausdauerrekorden gebrochen hat, während er in weniger als acht Tagen die ganze Welt zu umrunden schien.

Zugegeben, das ist ein gewisses Maß an Nachsicht, denn anstatt tatsächlich um die Welt zu fahren, legte er die gleiche Strecke auf der Nürburgring-Nordschleife zurück, insgesamt 40.075 Kilometer, die er in 13 Stunden, 24 Minuten und 7 Sekunden absolvierte, was bedeutet, dass er die anstehende Aufgabe mit über 11 Stunden Vorsprung erledigte.

Um diese gewaltige Leistung zu vollbringen, musste der Concept AMG GT XX mit einer rasanten Geschwindigkeit von rund 300 km/h unterwegs sein, was es ihm ermöglichte, täglich über 5.300 Kilometer zurückzulegen. Das Fahren mit dieser Geschwindigkeit über eine so immense Zeit hat auch dazu geführt, dass das Auto 25 Leistungsrekorde gebrochen hat, darunter die längste in einem Zeitraum von 24 Stunden zurückgelegte Strecke, die am Ende 5.479 Kilometer betrug, eine Leistung, die über 1.500 Kilometer weiter war als der vorherige Rekord.

All dies wurde dank der ultraschnellen Aufladung des Elektrofahrzeugs erreicht, was bedeutete, dass es kurz anhalten und über einen 850-kW-Anschluss aufladen konnte, bevor es wieder auf die Strecke ging und weiterhin Rekorde brach.

Werbung:

Mercedes-Benz weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit, mit der das Auto fuhr, nicht einmal seine Spitze war, sondern eine von den Ingenieuren festgelegte Grenze, die sie als optimale Geschwindigkeit bestimmte, um ein Gleichgewicht zwischen Streckengeschwindigkeit und Ladestopps zu gewährleisten, um die bestmögliche Endzeit zu erzielen.

Diese immense Anstrengung umfasste satte 3.177 Mal das Umrunden der berühmten Strecke und zeigt, zu welchem Leistungsniveau Elektrofahrzeuge in der heutigen Zeit in der Lage sind.

CONCEPT AMG GT XX definiert Performance neu: Technologieplattform pulverisiert Weltrekorde in Serie und reist "in acht Tagen um die Welt" // Mercedes-Benz

Werbung: