Der Mensch wird in Amityville Shark House zum blutrünstigen Meereswesen

Lionsgate hat bekannt gegeben, dass die nächste Ausgabe der Amityville-Reihe bereits Ende Juni auf digitalen und On-Demand-Plattformen erscheinen wird. Bekannt als Amityville Shark House, führt uns dieser Film in ein unheimliches Zuhause, das einst die Basis eines Kults war, und zeigt, wie ein Mann verdreht und in etwas Schreckliches und Seltsames verwandelt wird, nachdem er ein obskures Hai-Idol berührt hat, das gefangen und vor neugierigen Blicken gefunden wurde.

Die Handlungszusammenfassung dieses recht günstig produzierten Films ist unten zu sehen.

"Tief im berüchtigten Amityville-Horrorhaus taucht ein noch furchterregenderes Übel an die Oberfläche auf. Nachdem Richard eine unheilvolle Haifigur entdeckt, die unter den verfallenden Dielen versteckt ist, erweckt er unwissentlich eine uralte und wilde Kraft. Als das Wesen beginnt, mit ihm zu verschmelzen, verfällt eine ruhige Küstenstadt ins Chaos, das sich in einen blutgetränkten Albtraum verwandelt. Mit jedem beanspruchten Opfer wird der monströse Räuber stärker, was den Glauben eines Kults nährt, dass ihr dunkler Gott wiedergeboren wurde. Jetzt beginnt das Wettrennen, das Gemetzel zu stoppen, bevor das Böse alles auf seinem Weg verschlingt."

Das genaue digitale und On-Demand-Premierendatum des Films ist auf den 30. Juni festgelegt, und da das immer näher rückt, wurde der offizielle Trailer des Films veröffentlicht, den Sie unten vollständig sehen können. Und für mehr aus Amityville kam 2024 ein weiterer Film namens Where the Echo Lives.