Der MCUBlade -Film wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

Fünf Jahre nach seiner ersten Ankündigung wurde Marvels neuer Film mit Mahershala Ali inBlade der Hauptrolle auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Projekt wird seinen Veröffentlichungstermin am 7. November 2025 nicht mehr einhalten.

Stattdessen wird Predator: Badlands seinen Platz einnehmen. Laut Deadline sind bei Blade zwei Direktoren ausgeschieden. Bassam Tariq und Yann Demange verließen das Projekt aufgrund des turbulenten Produktionslaufs. Das Drehbuch war auch schon vorher verworfen worden, was wiederum keine Hoffnung weckt.

Hoffentlich können wir mit der Zeit sehen, wie ein gutes Drehbuch zustande kommt, und dieses Drama wird eine ferne Erinnerung sein. Im Moment ist es jedoch ein riesiger Holzpfahl in den Herzen der Fans von Blade. Immerhin bekamen sie einen Cameo-Auftritt von Wesley Snipes in Deadpool & Wolverine.

Außerdem wurde berichtet, dass drei unbetitelte Marvel-Projekte bis 2028 hinzugefügt wurden, die am 18. Februar, 5. Mai und 10. November veröffentlicht werden. Was glauben Sie, was sie sein könnten?