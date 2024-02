Der "Marvels"- und "Star Trek: Discovery"-Schauspieler Kenneth Mitchell ist im Alter von 49 Jahren verstorben

HQ

Kenneth Mitchell, der vor allem für seine Rollen in The Marvels und Star Trek: Discovery bekannt ist, ist im Alter von 49 Jahren verstorben.

In einem Statement, das auf seiner Instagram-Seite geteilt wurde , heißt es: "Fünfeinhalb Jahre lang sah sich Ken einer Reihe schrecklicher Herausforderungen durch ALS gegenüber. Und in wahrer Ken-Manier hat er es geschafft, sich mit Anmut und Hingabe über jeden einzelnen zu erheben und in jedem Augenblick ein erfülltes und freudiges Leben zu führen."

Mitchell verriet 2020 in einem Interview mit People, dass er seit 2018 an ALS leide und seit 2019 auf einen Rollstuhl angewiesen sei.

"Ich denke, es wurde im Laufe der Zeit zum Thema, dass wir das mit Anstand annehmen", sagte er. "Ich versuche, die Schönheit darin zu sehen, in gewisser Weise. Ich werde es nie vergessen, sagte mir einer meiner 'Star Trek'-Co-Stars, weil sie einige schwierige Zeiten mit Krankheiten und so zu bewältigen hatten, und ich erinnere mich, dass sie mit mir kommunizierten und sagten: 'Du hast eine Wahl. Man kann das auf viele verschiedene Arten betrachten, aber vielleicht sollte man versuchen, es als ein Geschenk zu betrachten, bei dem man das Leben auf eine Weise erleben kann, die die meisten Menschen nicht erleben."

Unsere Gedanken sind bei Kenneths überlebender Familie.

