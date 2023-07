Der Marshall Major IV verspricht über 80 Stunden kabellose Spielzeit

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer sind, haben wir vielleicht genau die richtige Lösung für Sie. Als Teil der neuesten Folge von Quick Look haben wir das Marshall Major IV in die Hände bekommen, ein Audiogerät, das den ikonischen Namen trägt und ikonischen Sound verspricht.

Diese Kopfhörer sollen 80+ Stunden kabellose Spielzeit unterstützen und verfügen gleichzeitig über ein neues ergonomisches Design, das komfortabler sein soll. Sie werden auch mit speziell abgestimmten dynamischen Treibern geliefert, um eine breite Palette von Audioprofilen zu liefern.

Sehen Sie sich die Quick Look unten an, um einen Einblick in die Marshall Major IV von unserem Magnus zu erhalten.