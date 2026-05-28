Der marokkanische Trainer wählt viele Spieler aus der Diaspora für den WM-Kader der Atlas Lions
Die Mehrheit der Spielerinnen für den WM-Kader 2026 aus Marokko wurde in Europa geboren.
Marokko wird eine der Nationen sein, die man bei der Weltmeisterschaft 2026 im Auge behalten sollte, nachdem die Atlas Lions in der Ausgabe 2022 in Katar ein historisches Halbfinale erreichten. Es folgt auch auf den jüngsten Afrika-Cup 2025, bei dem sie (zumindest vorerst) offiziell gewonnen haben, nachdem Senegal wenige Monate nach dem Sieg des Spiels aus dem Finale disqualifiziert wurde.
Der Trainer Mohamed Ouahbi, der im März nach dem Rücktritt von Walid Regragui nach der Enttäuschung des AFCON-Finales eingestellt wurde (er trat zurück, bevor er wusste, dass Senegal disqualifiziert und Marokko zum Sieger erklärt wird), hat den Kader für die marokkanische Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben, mit neun Rückkehrern aus dem Team 2022. darunter der Star Achraf Hakimi aus Paris Saint-Germain.
Viele der Spieler stammen ebenfalls aus der marokkanischen Diaspora in Europa, viele wurden in anderen Ländern geboren und sind nur durch Eltern oder sogar Großeltern an Marokko gebunden (darunter Ouahi selbst, geboren in Belgien, oder Hakimi und Brahim Díaz, geboren in Spanien). Drei von ihnen haben erst in den letzten neun Monaten eine Nationalitätsänderung von der FIFA bekommen: Issa Diop (Fulham), Anass Salah-Eddine (PSV) und Ayyoub Bouaddi (Lille).
Marokkanische Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026:
Torhüter:
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Munir El Kajoui (RS Berkane)
- Ahmed Reda Tagnaouti (SO FERN)
Verteidiger:
- Noussair Mazraoui (Manchester United)
- Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven)
- Youssef Belammari (Al Ahly)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Zakaria El Ouahdi (Genk)
- Nayef Aguerd (Marseille)
- Chadi Riad (Kristallpalast)
- Redouane Halhal (Mechelen)
- Issa Diop (Fulham)
Mittelfeldspieler:
- Samir El Mourabet (Straßburg)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Neil El Aynaoui (Rom)
- Sofyan Amrabat (Real Betis)
- Azzedine Ounahi (Girona)
- Bilal El Khannouss (Stuttgart)
- Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Stürmer:
- Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)
- Chemsdine Talbi (Sunderland)
- Soufiane Rahimi (Al Ain)
- Ayoub El Kaabi (Olympiakos)
- Brahim Diaz (Real Madrid)
- Gessime Yassine (Straßburg)
- Ayoube Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)