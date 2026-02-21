Der Marketingleiter von Ghost Ship Publishing zeigt den Schlüssel zum Aufbau einer so starken Community wie die von Deep Rock Galactic

HQ

Da Spiele längere Lebenszyklen haben als je zuvor, fühlt sich eine starke Community als entscheidend an, um in dieser Welt von Titeln, die schneller erscheinen und dann wieder verschwinden, als man verstehen kann, wie sie sich von den 50 anderen Spielen unterscheiden wollen, die um deine Zeit kämpfen. Deep Rock Galactic und seine verschiedenen Spin-offs haben eine ausgezeichnete Gemeinschaftszusammenhaltung aufrechterhalten, und als wir die Gelegenheit hatten, mit Alex Skronski, dem Leiter für Publishing und Marketing bei Ghost Ship Publishing, zu sprechen, konnten wir nicht anders, als zu fragen, wie Ghost Ship diese Community aufrechterhält.

Konkret haben wir gefragt, ob die Community Ghost Ship Publishing vielleicht einen Vorteil verschafft, wenn es darum geht, große Events wie die Deep Rock Galactic: Survivor - Ultimate Challenge Invitationals zu veranstalten. "Ich habe nicht das Gefühl, dass [die Community] eine Ressource ist, sondern ein Dialog." sagte Skronski. "Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass Deep Rock Galactic um die Gemeinschaft herum aufgebaut ist. Und so viele der Spieler, die Deep Rock Galactic lieben, lieben Survivor auch für das, was es ist, für sein eigenes Ding, für die Großartigkeit, die Survivor tut."

"Wir nennen das Ellbogenfett-Marketing", fuhr er fort. "Wir investieren Zeit und Energie darin, der Community zu zeigen und zu erzählen, was wir der Community tun, der Community zuzuhören, diesen Dialog zu führen und das, was der Community wichtig ist, mit in die Entwicklung und Produktion unserer Spiele und auch in unser Marketing einzubringen."

Es ist offensichtlich, dass sich Ghost Ships Ansatz ausgezahlt hat und dass durch die Schaffung eines gefühlt gleichberechtigten Spielfelds mit der Community eine jahrelange Bindung gestärkt wurde. Sehen Sie sich unser vollständiges Interview für weitere Details zum Ansatz von Ghost Ship Publishing gegenüber Deep Rock im untenstehenden Video an: