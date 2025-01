Der Mario-Ramen-Shop vor dem Nintendo Museum hat bereits geschlossen

HQ

Das Nintendo Museum wurde letztes Jahr in Kyoto, Japan, eröffnet und bietet Spielern eine neue Anlaufstelle, um mehr über das Unternehmen hinter Mario, Kirby, Link und vielen anderen ikonischen Gaming-Maskottchen zu erfahren. Um die Lage zu nutzen, eröffnete ein Ramen-Shop auf der anderen Straßenseite des Museums.

Der Laden hieß Mario Ramen und positionierte sich ganz offensichtlich als Anlaufstelle, nachdem man alles erkundet hat, was das Nintendo Museum zu bieten hat, und einen ziemlichen Appetit geweckt hat. Wie jedoch Bilder zeigen, die in den sozialen Medien gepostet wurden, hat der Laden jetzt seine Beschilderung entfernt, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise bereits geschlossen wurde.

Spekulationen deuten darauf hin, dass der Laden umbenannt werden soll, anstatt für immer geschlossen zu werden, da er gerade erst eröffnet wurde. Die Person, die das Bild des heruntergefallenen Schildes gepostet hat, erwähnte auch, dass bei ihrem letzten Besuch in dem Geschäft die Fensterläden offen waren, aber es war nicht für das Geschäft geöffnet.

Vielleicht hat Nintendo den Store gebeten, den Namen Mario nicht zu verwenden. Vielleicht war ein Rebranding einfach in Ordnung. Wir werden nicht mehr wissen, bis wir sehen, ob dieser Laden für immer verschwindet oder ein wundersames Comeback feiert.