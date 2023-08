Der Mann, der sich von The Blind Side inspirieren ließ, verklagt seine "Adoptiv"-Familie

HQ

Michael Oher, der Mann, dessen Geschichte den Oscar-prämierten Film The Blind Side aus dem Jahr 2009 inspirierte, verklagt die Familie, die ihn angeblich adoptiert hat, und behauptet, sie habe eine Lüge ausgeheckt, um sich auf seine Kosten zu bereichern.

Oher behauptet, dass er kein Geld aus dem Film gesehen hat, der an den Kinokassen über 300 Millionen US-Dollar einspielte. Stattdessen bekamen die Tuhoys einen Deal, bei dem nur sie und ihre leiblichen Kinder Tantiemen für den Film erhielten.

"Die Lüge von Michaels Adoption ist eine, an der sich die Co-Konservatoren Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy auf Kosten ihres Mündels, des unterzeichnenden Michael Oher, bereichert haben", heißt es in der Klageschrift. "Michael Oher entdeckte diese Lüge zu seinem Leidwesen und seiner Verlegenheit im Februar 2023, als er erfuhr, dass das Konservatorium, dem er mit der Begründung zugestimmt hatte, dass er dadurch ein Mitglied der Tuohy-Familie werden würde, ihm in Wirklichkeit keine familiäre Beziehung zu den Tuohys einräumte.""Wir sind am Boden zerstört", sagte Sean Tuhoy in einer Antwort. "Es ist beunruhigend zu denken, dass wir mit jedem unserer Kinder Geld verdienen würden. Aber wir werden Michael mit 37 genauso lieben, wie wir ihn mit 16 geliebt haben."

Auf welcher blinden Seite stehst du?

Danke, ESPN.