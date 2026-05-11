Der Mann, der Moff Jerjerrod in Die Rückkehr der Jedi-Ritter zum Leben erweckte, hat uns verlassen

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Das letzte Mal, dass wir Moff Jerjerrod gesehen haben, war in Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Er befand sich auf der unvollendeten Death Star II, überwachte deren Bau und begrüßte Darth Vader selbst und befehligte zudem die Verteidigung gegen den Angriff der Rebellen auf die Basis des Imperiums auf Endor. Leider schien seine Bemühungen gegen Luke Skywalker, die Ewoks und andere Rebellen nicht ganz auszureichen, da die riesige Raumstation letztlich zerstört wurde.

Jerjerrod ist jedoch ein Fanliebling geblieben, erscheint in Büchern und Comics, und vielleicht ist seine Beliebtheit Michael Penningtons phänomenaler Schauspielerei zu verdanken.

Nun berichtet Fantha Tracks, dass er leider im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Obwohl er den meisten wohl am bekanntesten als Moff Jerjerrod bleiben wird, gründete er 1986 die English Shakespeare Company und trat in zahlreichen Theaterproduktionen und Filmen auf, nicht zuletzt in The Iron Lady (wo er Michael Foot spielte).

Ruhe in Frieden, du alte Legende, du hast es dir verdient.