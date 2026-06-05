Der Mann, der einen der Schützen in Bondi Beach gestoppt hat, wird der Körperverletzung beschuldigt.

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Ende 2025 wurde Australien erschüttert und mit einem schweren Schlag getroffen, als bewaffnete Personen den berühmten Bondi Beach betreten und das Feuer auf die Anwesende eröffneten. Insgesamt wurden 15 Menschen getötet und weitere verletzt, wobei viele Leben wahrscheinlich durch die heldenhaften Bemühungen von Ahmed al Ahmed gerettet wurden, einem Mann, der es schaffte, einen der mutmaßlichen Schützen zu entwaffnen und auszuschalten – ein Moment, in dem er als Held galt.

Inzwischen ist jedoch ein Bericht aufgetaucht, der besagt, dass Ahmed häusliche Gewalt, gewöhnliche Körperverletzung sowie Stalking und Einschüchterung beschuldigt wird, insbesondere gegen seinen Vater, wobei der Vorfall im März 2026 stattfand. Ahmed wurde von den örtlichen Behörden angeklagt, aber er wurde noch nicht schuldig befunden oder verurteilt, da die Person in einigen Wochen am 29. Juni vor Gericht erscheinen wird, wo seine Unschuld oder Schuld festgestellt wird.

Laut BBC News bestreitet Ahmed die Vorwürfe und stellt fest, dass sie "überhaupt nicht wahr" seien. Ahmeds Gerichtsverhandlung wird am Bankstown Local Court in Sydney stattfinden.

Seit der Schießerei hat Australien die Waffengesetze verschärft.