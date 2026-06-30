Der Mann bringt das luxuriöse Hundehotel wegen ständiges Bellen vor Gericht

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Ein Mann in Malibu, Kalifornien, hat eine Klage gegen das langjährige Malibu Dog Hotel eingereicht und fordert etwa 500.000 Dollar Schadensersatz. Laut der Beschwerde ist der Lärm der bellenden Hunde so allgegenwärtig, dass er sowohl seine als auch die seiner Gäste beeinträchtigt, die Wohnung normal zu nutzen.

Der Mann, Kamran Razavi, der in einem Haus direkt gegenüber dem Hundehotel wohnt, behauptet, dass das Geschäft wiederkehrende Störungen verursacht und beschreibt sie als langjähriges Problem. Er sagt außerdem, dass er versucht habe, die Situation mit dem Hundehotel vor Gericht zu lösen, jedoch ohne Erfolg.

Das Malibu Dog Hotel ist seit 1948 in Betrieb und bietet Tierbesitzern gegen Gebühr Hundepensionen an. Das Hotel hat sich bisher nicht öffentlich zur Klage geäußert, aber in den sozialen Medien haben mehrere Nutzer ihre Unterstützung für das Unternehmen bekundet und vorgeschlagen, Mittel zur Deckung der Kosten für die Rechtsverteidigung zu sammeln.