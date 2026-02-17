Der Mangel an Moderation bei Steam macht es laut Entwicklern zu einem "Schlachtfeld"

HQ

Die Moderation von Steam wurde erneut von Entwicklern und Kuratoren dafür kritisiert, Belästigung, Bigotterie und Missbrauch nicht zu verhindern. Foren und insbesondere Bewertungen werden als Orte hervorgehoben, an denen Nutzer Kommentare oder Aussagen posten können, die gegen die Richtlinien von Steam verstoßen, und diese Beiträge trotzdem nicht entfernt bekommen.

In einem Bericht von The Guardian spricht das Medium mit zahlreichen Entwicklern und Kuratoren, um ein Bild davon zu bekommen, wie Steam sich zu dem entwickelt, was ein Entwickler als "das Schlachtfeld für eine Art Kulturkampf" bezeichnet. Nathalie Lawhead, eine unabhängige Entwicklerin aus den USA, musste persönlich mit einem Valve-Mitarbeiter sprechen, um eine Bewertung ihres Spiels entfernen zu lassen. Es folgte auf ihre Vorwürfe sexueller Übergriffe aus dem Jahr 2019.

Andernorts können Communities und Kuratorenlisten, die bestimmte Gruppen oder Kulturen hervorheben, wie etwa anti-LGBTQ+-Repräsentationsseiten wie "NO WOKE", Diskussionsstränge veröffentlichen, die oft in Gespräche abarten, die unehrliche Negativität in die heutigen Spiele bringen. Ein Entwickler brachte einen bestimmten Kurator zur Sprache, der Entwickler verfolgt, um zu sehen, ob sie die rechtsgerichtete Stimme Charlie Kirk nach dessen Tod richtig betrauert haben.

Valve wurde dafür kritisiert, diese Diskussionen nicht zu moderieren, aber es wird erwähnt, dass der Steam-Besitzer wahrscheinlich nicht als Zensur seiner eigenen Plattform wahrgenommen werden möchte. Es gibt Fälle, in denen Kommentare entfernt werden, da Valves Richtlinien keine "beleidigende Sprache oder Beleidigungen" sowie "Diskriminierung " erlauben; es ist klar, dass Fälle davon auf Steam bleiben dürfen, scheinbar häufiger als entfernt.