Der Mandalorianer und Grogu

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Star Wars und Marvel, zwei von Disneys wertvollsten Marken, haben sich in den letzten Jahren wirklich bis zur Erschöpfung verbrannt – mit dem endlosen Strom an Streaming-Serien, die praktisch alle außer ihren treuesten Fans mit überkompliziertem Worldbuilding, Kontinuität in mehreren Serien wie The Book of Boba Fett oder Ahsoka, unaufhörlichen Rückbezügen und dem Recycling vergangener Charaktere und Ideen aus Nebenprojekten nur aus nostalgischen Gründen benutzen. Meistens führte das zu Produkten fragwürdiger Qualität, die wenig Interesse fanden, mit Ausnahme einer großen Ausnahme: Andor, der glücklicherweise so weit wie möglich von Dave Filoni entfernt gebaut wurde.

Die Tatsache, dass der erste Star-Wars-Film sieben Jahre nach dem traumatischen Episode IX: The Rise of Skywalker (2019) eine Fortsetzung einer Disney+-Serie ist, klang theoretisch wie das Inbegriff des Star-Wars- (und Marvel-)Problems: ein alarmierender Mangel an neuen Ideen. Die Mandalorian-TV-Serie entwickelte sich sehr schnell von einer frischen und spannenden neuen Art, Star Wars zu genießen, zur Wurzel des Problems. Der 'Mandoverse' war erzählerisch schwamm, stützte sich zu sehr auf Wissen aus früheren Animationsserien und stützte den Großteil seines Reizes auf die Verehrung von Nischencharakteren wie Cad Bane, Bo Katan, Thrawn oder allen aus Rebels, um die häufigen flachen Bilder und die langweilige Regie auszugleichen (die gleichen Probleme, die auch Obi-Wan Kenobi und Skeleton Crew hatten).

Es gibt einen Grund, warum viele Leute mitten in The Mandalorian: Staffel 3 abgeschaltet haben, weil die Zuschauer lustige Geschichten im Star Wars-Universum sehen wollten, und diese Geschichten waren einfach nicht mehr unterhaltsam. Selbst diejenigen, die durchhielten, taten es meist aus nerdiger Neugier und nicht aus echter Begeisterung.

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The Mandalorian und Grogu kommen mit einem Hype auf einem Allzeittief für einen Star-Wars-Film in die Kinos, das Mainstream-Publikum ist längst verschwunden und die meisten treuen Fans müde und gelangweilt. Deshalb bin ich schockiert, dass ich den Film nicht nur sehr unterhaltsam fand, sondern ihn auch – entgegen aller Widrigkeiten – als einen klaren Schritt in die richtige Richtung betrachte, um das Franchise insgesamt wiederzubeleben. Es ist nicht das große Finale von sieben Jahren zusammenhangloser Streaming-Erzählungen für Hardcore-Star Wars-Fans, sondern ein Rückzug zu den absolut grundlegenden Zutaten von Star Wars (leichter Spaß und Abenteuer), ein Neuanfang oder die Verwendung Hollywood-Begriffe, ein weiches Reboot, um ein Publikum anzusprechen, das manchmal übersehen wird: Kinder.

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Wenn du das liest, ist The Mandalorian and Grogu wahrscheinlich nichts für dich

George Lucas sagte berühmt, dass er Star Wars, den Originalfilm von 1977, für 12-Jährige gemacht habe. Doch als die Fans älter wurden, forderten sie mehr Komplexität und widmeten sich den eher auf Erwachsene ausgerichteten Nebenhandlungen im erweiterten Universum (wobei sie oft Schärfe mit Reife verwechselten). The Mandalorian and Grogu ist kein Film, der für diese Star-Wars-Fans gemacht wurde. Es ist ein Film, der für die 12-Jährigen von heute gemacht wurde, mit einem papierdünnen Drehbuch, sehr einfachen (aber effektiven) emotionalen Motiven und einer Fülle an Actionszenen.

Wenn Sie erwarten, dass dieser Film eine vierte Staffel der Serie wird, eine Fortsetzung der Charakterentwicklungen und Geheimnisse aus früheren Staffeln und Serien, werden Sie gründlich enttäuscht sein. Es gibt keine Skywalkers, keine Thrawns, keine Moff Gideons, keine Cobb Vanths, keine Snoke-Klone, keine Glup Shittos. All diese Handlungsstränge werden ignoriert, vielleicht warten sie auf ein anderes Mal oder werden langsam ausgemustert, wobei der Insider Daniel Richtman kürzlich andeutete, dass Pläne für einen Film, der die 'Mandoverse' mit Thrawn als Star Wars' Thanos abschließt, abgesagt wurden.

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Jedenfalls hat Jon Favreau schon oft betont, dass dieser Film als eigenständige Geschichte für junge Fans konzipiert wurde, die vielleicht ihren ersten Star Wars-Film im Kino erleben. Die Ergebnisse sind offensichtlich: Die Geschichte ist sehr einfach aufgebaut (von Punkt A bis Punkt B bis Punkt A zu...), wobei Mando wie in den früheren Episoden der Serie auf Quests mit geringem Einsatz geht. Sie spielt vor dem Hintergrund der Überreste des Imperiums und der Neuen Republik, aber es wird nur sehr wenig darüber erzählt oder gezeigt, stattdessen konzentriert sich der Fokus auf eine extrem begrenzte Anzahl von Charakteren... und fast keiner von ihnen menschlich.

Manche finden es zu einfach. Die häufigste Beschwerde über den Film ist, dass er sich wie eine zweistündige Folge anfühlt, und das stimmt auch. Alle Erwachsenen, die zuschauen, wünschen sich wahrscheinlich eine ambitioniertere Geschichte mit interessanteren Charakteren und verpassen damit die Gelegenheit, erneut die grauen Antihelden der Unterwelt zu zeigen, wie es Solo: A Star Wars Story 2018 tat. Jon Favreau nahm sich den Plan, einen Kinderfilm zu machen, zu Herzen, was dies eindeutig ist, also kann man es akzeptieren oder nicht, aber es ist sinnlos, zu protestieren. Das ist vielleicht nicht der richtige Film für dich, aber es ist kein schlechter Film.

Dass er für Kinder gemacht ist, bedeutet nicht, dass er leer oder ohne Bedeutung und Herz ist wie andere neuere Kinderfilme. Favreau legt großen Wert auf die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Mando und Grogu, die, man kann wohl sagen, seit Staffel 1 immer das Herzstück der Serie bildet, während die übrigen Nebenhandlungen immer zweitrangig sind. Mando selbst entwickelt sich im Film nicht viel weiter (es ist auch fair zu sagen, dass er sich bereits während der Hauptserie weiterentwickelt hat, also ist das kein großer Fehler), aber Grogu hat genug Dinge allein zu tun, um sich das Recht zu verdienen, im Filmtitel zu stehen, besonders in einem Teil des Films, der als emotionales Rückgrat fungiert, das all den Lärm, der davor kommt, hält und Bedeutung verleiht und Danach.

Es gibt nicht viele ruhige Momente in einem Film, der fast ein Dutzend großer Actionszenen hat, aber zum Glück weiß der Film, wann er bei Bedarf langsamer machen muss. Natürlich ist The Mandalorian and Grogu meistens eine Reihe von Actionszenen, und fast alle drehen sich um ein riesiges Monster irgendeiner Art. Noch nie zuvor hatte ein Star Wars-Film so sehr auf die Kreaturen gesetzt, dass es abgesehen von einer vergessenswerten Rolle von Sigourney Weaver fast keine menschlichen Figuren gibt. Jeremy Allen White spricht tatsächlich eine interessante Version von Rotta the Hutt, zuletzt als "Baby Jabba" im Film The Clone Wars von 2008 zu sehen, und Martin Scorsese spricht eine Figur, die ihm ähnlich sieht und tatsächlich ein Verwandter des Charakters ist, die aus derselben Spezies stammt, die Favreau im Han Solo-Film gesprochen hat (dass ich den 'Mandoverse' nicht mag, heißt nicht, dass ich selbst kein Star Wars-Nerd bin).

Eines ist sicher: Der Film will nicht enttäuschen, wenn man Actionszenen sehen möchte, und er enthält Kämpfe und Schlachten aller Art (vielleicht sogar zu viele, da es sich manchmal etwas langweilig anfühlen kann), unterstrichen durch eine weitere unglaubliche Filmmusik von Ludwig Göransson. Was Disney für Schauspieler gespart hat, haben sie definitiv für Puppen, CGI und Animatronics ausgegeben, darunter eine wirklich großartige Hommage an klassische praktische Effekte gegen Ende...

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The Mandalorian and Grogu ist ein mutigerer Film, als man denkt.

Ich prognostiziere, dass The Mandalorian und Grogu eine weitere sehr umstrittene Star-Wars-Produktion werden werden, wie viele andere davor. Nicht in den Extremen von Filmen wie Episode VIII: Die letzten Jedi, aber diejenigen, die es mögen, werden es einfach genießen, und diejenigen, die es nicht mögen, werden es wahrscheinlich bald vergessen. Fast niemand wird besonders begeistert oder beleidigt von seiner Existenz sein, aber viele Kinder, denen es egal ist, wer Boba Fett ist, geschweige denn Thrawn, aber Grogu kennen und es wahrscheinlich als ihr erstes Star-Wars-Erlebnis auf der großen Leinwand lieben werden.

Obwohl es nichts mit der Macht, den Jedi oder dem Imperium zu tun hat, ist The Mandalorian and Grogu Star Wars in seiner reinsten Form: Pulp-Action-Abenteuer mit Herz, visuelle Kunstfertigkeit mit echtem Handwerk, das es verdient, auf der großen Leinwand gesehen zu werden, und eine berührende Vater-Sohn-Beziehung, auch wenn sie wenig ambitioniert und glanzlos wirken kann.

Doch wenn man noch weiter kratzt, offenbart sich die schockierende Wahrheit: Die größte Überraschung aus The Mandalorian und Grogu ist nicht das, was im Film ist, sondern das, was nicht ist: Die Bereitschaft, alle Kontinuitäten der Disney+-Serie zu ignorieren und sie durch eine leichte und manchmal alberne Geschichte zu ersetzen, ist nicht das billige, faule und verzweifelte Marketing-Spiel von Disney, das wir alle dachten, der Film wäre, Aber ein mutiger und drastischer Schritt, um eine sterbende Reihe zu retten, indem man jegliches Gewicht verliert und zu den Basics zurückkehrt, bevor man wieder ganz neue und spannende Richtungen einschlägt. Manchmal kann ein Rückschritt auch ein Schritt nach vorn sein.

Es ist vielleicht etwas übertrieben zu sagen, dass der Mandalorianer und Grogu das alte Star-Wars-Universum tatsächlich getötet haben, aber es ist trotzdem lustig, daran zu denken, dass sie es getan haben, und ausnahmsweise habe ich ein gutes Gefühl bei all dem. Und... Ist es ein guter Film? Ehrlich gesagt fand ich es ein niedliches, spektakuläres, super unterhaltsames und unkompliziertes Abenteuer und kann es kaum erwarten, es noch einmal zu sehen.