Der Mandalorian- und Grogu-Trailer ist endlich da

Hast du Lust auf brandneue Weltraumabenteuer, die in einer weit, weit entfernten Galaxie spielen? Der erste echte Trailer für The Mandalorian and Grogu ist endlich da und gibt uns einen spannenden Vorgeschmack darauf, was uns erwartet, wenn die erfolgreiche TV-Serie in ein paar Monaten endlich in die Kinos kommt.

Im Trailer, den Sie sich unten ansehen können, sehen Sie alles von groß angelegten Actionszenen bis hin zu spielerischeren Momenten mit Grogu, und die Stimmung ist absolut perfekt. Definitiv besser als die Super-Bowl-Vorschau, die wir vor einiger Zeit bekommen haben – vollgepackt mit Energie, Nostalgie und Charme zugleich. Der Film, inszeniert von Jon Favreau, wird der erste seit Der Aufstieg des Skywalker sein, und die Premiere ist für den 22. Mai angesetzt.

Was hältst du vom Trailer? Fühlt es sich vielversprechend an?