Der Magma Mini von Roccat ist ideal für kleinere Schreibtische

HQ

Es kann eine Herausforderung sein, den Platz auf Ihrem Desktop zu finden, um einen Monitor, ein Mauspad, eine Maus, eine Tastatur, sogar Lautsprecher oder eine Soundbar und vielleicht sogar Ihren PC zu unterstützen. Genau aus diesem Grund kann es vorteilhaft sein, Platz zu sparen, indem Sie eine kleinere Tastatur erkunden.

In der neuesten Episode von Quick Look haben wir unsere Aufmerksamkeit auf das Rocaat's Magma Mini-Gerät gerichtet, um zu sehen, wie sich diese 60%ige Formtastatur in der Praxis entwickelt. Als Teil des Videos teilte unser eigener Magnus eine Menge Fakten und kurze Gedanken, die zweifellos einige Fragen beantworten werden, die Sie über das Gadget haben.