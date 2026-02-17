Der Madrider Formel-1-Kurs wird ein Rennen auf niedrigerer Ebene ausrichten, um einen weiteren "Las Vegas Kanalschacht-Zwischenfall" zu verhindern

HQ

Der erste Formel-1-Grand-Prix auf dem neuen städtischen Kurs in Madrid, genannt Madring, ist für den 11. und 13. September 2026 geplant, und die Arbeiten arbeiten weiterhin an der Bereitstellung der neuen Strecke. Um jedoch Vorfälle zu vermeiden, die 2023 in Las Vegas passierten, als ein loser Abflussdeckel Carlos Sainz' Ferrari beschädigte (und beinahe einen sehr schweren Unfall verursachte), wird die Strecke zunächst ein Rennen abhalten, um die Strecke zu "testen".

Der Präsident des IFEMA-Exekutivkomitees, José Vicente de los Mozos (das Madrider Messe- und Kongresszentrum, das Teil des F1-Kurses ist), kündigte am Dienstag an, dass "unsere Idee ist, vor dem 11. September ein Rennen auf niedrigerer Ebene abzuhalten, um zu testen, ob die Autos mit den Bedingungen zurechtkommen und um eine Wiederholung dessen, was in Las Vegas passiert ist, zu vermeiden" (vía EFE News).

Das Rennen wird in der nationalen Kategorie und hauptsächlich als Test für den F1-Grand-Prix genutzt, der der erste seit einem Jahrzehnt sein wird, da Madrid den Vertrag hat, den Großen Preis von Spanien bis 2035 auszurichten. Es wird jedoch einige Jahre geben, in denen Spanien zwei F1-Grand-Prix veranstaltet, da der Barcelona-Kurs weiterhin Teil des Kalenders ist (in Form des Großen Preises von Barcelona-Katalonien) in den Jahren 2026, 2028, 2030 und 2032.

Heute wurde außerdem bekannt gegeben, dass die Arbeiten am Madring, der neuen F1-Strecke, voraussichtlich im Mai 2026 abgeschlossen sind, und bereits über 80.000 Tickets für den Grand Prix im September verkauft wurden.