Der Madrider Formel-1-Kurs schließt die Asphaltierung der Monumental-Kurve mit 24 % Banking ab

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Die Organisatoren des Großen Preises von Spanien 2026, der erstmals in Madrid stattfinden wird, haben neue Bilder der im Bau befindlichen Strecke veröffentlicht, da sie einen wichtigen Meilenstein erreichen: die Pflasterung des "Monumental", der längsten geschwungenen Kurve im gesamten F1-Kalender.

Die zwölfte Kurve des Stadtkreises erhielt die erste von drei Belagsschichten und erstreckt sich 550 Meter in einer halbkreisförmigen Form, mit einer 24%igen Ausbrennung und einer maximalen Höhe von 10 Metern. Es wird geschätzt, dass die Fahrer bei dieser extremen Steigung etwa sechs Sekunden verbringen, was sie zum Höhepunkt der Strecke für die Fans und zum anspruchsvollsten Teil der Strecke für Fahrer macht.

Die Organisatoren von MADRING, der neuen Strecke, sagten, es sei eine "monumentale" technische Herausforderung mit 1.800 Kubikmetern Asphalt und zwei Pflastersteinen, die perfekt synchron arbeiteten, "ein ungewöhnlicher Vorgang, der die Kontinuität und Gleichmäßigkeit der Oberfläche über ein solches Layout sicherstellte".

Der Große Preis von Spanien findet vom 11. bis 13. September 2026 statt und bleibt bis 2035 im F1-Kalender. Seine Trophäe wurde kürzlich enthüllt, und viele Leute scherzten, sie sehe aus wie ein Churro.