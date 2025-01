Der LYRIQ-V von Cadillac ist das bisher schnellste Auto von Cadillac

HQ

Cadillac hat seine vielen Autos und Modelle stetig elektrifiziert, und in diesem Sinne ist das nächste, das die Behandlung erhält, der V-Series. Der Autohersteller hat gerade den Vorhang für den LYRIQ-V gelüftet, der das erste vollelektrische Modell in der V-Series und nach den eigenen Worten von Cadillac auch das bisher schnellste Auto ist.

Das EV-Modell behauptet, in der Lage zu sein, in nur 3,3 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde zu beschleunigen, wenn Velocity Max ausgestattet ist, was es zum bisher schnellsten Cadillac-Modell macht. Hinzu kommt ein Dual-Motor-System, das 615 PS (458,6 kW Leistung) und 650 lb-ft (880 Nm) Drehmoment erzeugen kann.

Der LYRIQ-V ist außerdem mit einer klobigen 102-kWh-Batterie ausgestattet, die mit Gleichstrom schnell aufgeladen werden kann, um in 10 Minuten eine Reichweite von 75 Meilen zu erzielen, und die in etwa 41 Minuten von niedrig auf 80 % aufgeladen werden kann. Trotz dieser Ladezeiten wird die volle Reichweite mit rund 285 Meilen angegeben.

Er nutzt Fahrmodi, die das Auto wettbewerbsfähiger und bissiger machen, und verfügt über ein Interieur mit einem mehrschichtigen Klangerlebnis und einem LED-Display mit einer Diagonale von 33 Zoll.

In Bezug darauf, wo Sie den LYRIQ-V auf der Straße sehen können, verspricht Cadillac, dass er zuerst in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland verkauft wird, weitere Märkte sollen danach folgen. Die Produktion wird Anfang 2025 starten, und der Preis für das Auto muss noch festgelegt werden.