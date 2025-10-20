Der Louvre bleibt am Montag geschlossen, da die Polizei Diebe verfolgt

HQ

Das könnte Sie interessieren: Diebe führen einen 7-minütigen Raubüberfall bei Tageslicht im Louvre durch.

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Louvre am Montag geschlossen bleiben wird, da die Polizei ihre Suche nach dem Team hinter dem dreisten Juwelenraub vom Sonntag intensiviert. Die Diebe, die als sehr geschickt und möglicherweise ausländisch beschrieben werden, machten sich mit mehreren königlichen Schätzen aus dem Staub, nachdem sie am helllichten Tag in die Apollo-Galerie eingebrochen waren. Die siebenminütige Operation hat die Kritik an der Sicherheit der Museen in Frankreich neu entfacht, wobei die Beamten Schwächen in den derzeitigen Schutzsystemen einräumten. Die Ermittler stellten einige Ausrüstungsgegenstände sicher, die während der Flucht zurückgelassen wurden, aber die gestohlenen Juwelen, die als unbezahlbar gelten, bleiben verschwunden. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!