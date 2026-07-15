Der Lord of the Rings: The Hunt for Gollum hat offiziell mit der Produktion begonnen

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Nach monatelanger Planung und Vorbereitung wurde offiziell bestätigt, dass The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum mit der Produktion begonnen hat und sich in Neuseeland im Dreh befindet.

Diese Information wurde von Warner Bros. in einem kurzen Video bestätigt, in dem Regisseur Andy Serkis in seinem vollständigen Motion-Capture-Anzug gezeigt wird und sich darauf vorbereitet, Szenen als Gollum zu drehen. Dies wurde dann von einer Überführungsaufnahme eines neuseeländischen Gebirges begleitet, in dem ein weiteres Set erstellt wurde und für das Projekt einsatzbereit ist.

Wir werden wahrscheinlich noch eine Weile nicht mehr viel von dem Film sehen, da Cast und Crew sich in ihre Arbeit vertiefen, um sicherzustellen, dass der Film für das geplante Premierendatum vorbereitet ist, das weiterhin für den 17. Dezember 2027 geplant ist. Was wir jedoch wissen, ist, dass Jamie Dornan im Cast ist und die Rolle des Aragorn übernimmt, während Kate Winslet ihr Debüt in Mittelerde gibt und Anya Taylor-Joy ebenfalls als Elfe mitspielen wird.