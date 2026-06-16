Der Lord of the Rings: The Hunt for Gollum fügt Anya Taylor-Joy seiner Besetzung hinzu

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Warner Bros. hat bekannt gegeben, dass ein weiterer großer Name zur Besetzung von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum stößt. Neben Jamie Dornans Übernahme der Rolle des Aragorn von Viggo Mortensen, der Rückkehr von Andy Serkis als Gollum und Kate Winslet, die ihr Debüt in Mittelerde als weibliche Hauptrolle gibt, ist nun bestätigt, dass Anya Taylor-Joy eine Rolle im Film spielen wird.

Wie in den sozialen Medien bestätigt wurde, soll Taylor-Joy die Rolle von Seren übernehmen, die als Waldelfe und als Vertreterin von Thranduil gilt. Es handelt sich um eine originelle Figur, die in der Geschichte von Mittelerde bisher noch nicht bekannt war. Man darf also davon ausgehen, dass wir im Laufe der weiteren Dreharbeiten noch viel mehr über Seren erfahren werden.

Der aktuelle Plan ist, dass The Hunt for Gollum im Dezember 2027 in den Kinos startet, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr einen Trailer sehen werden. Die gute Nachricht ist, dass die Produktion in Neuseeland im Gange ist.