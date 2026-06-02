Der Londoner U-Bahn-Verkehr wird diese Woche massiv gestört, da der erste von möglichen zwei Streiks stattfindet

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Erwarten Sie, dass die Straßen und Straßen Londons heute, am 2. Juni, deutlich überfüllter sein als sonst, da der erste von möglichen zwei Streiks offiziell stattgefunden hat, wobei viele der unterirdischen U-Bahn-Linien nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der Gewerkschaft Rail, Maritime, and Transport (RMT) und Transport for London (TfL) zum Stillstand kamen.

Laut BBC News stehen die beiden Organisationen im Streit, da TfL die Einführung einer freiwilligen Vier-Tage-Woche prüft – etwas, das die RMT bedenkt, da dies zu längeren Arbeitstagen führen könnte und Fahrer während der Dienste müder werden.

Es sei gesagt, dass nicht alle U-Bahn-Linien von diesen Streiks betroffen sind, da die Metropolitan-Linie zwischen einigen wenigen Stationen weiterhin verkehren wird, ebenso wie die Central Line, DLR, Overground und Straßenbahnen an bestimmten Standorten.

Wenn diese Streiks Ihren Tag jedoch bereits gestört haben, können Sie damit rechnen, dass sie andauern, da die Streiks bis 21:00 Uhr BST (beginnend um 18:30 BST) gelten, mit dem gleichen Plan für Donnerstag, den 4. Juni, falls keine Vereinbarung zwischen RMT und TfL erzielt wird.