Der Livestream der Nominierungen für die BAFTA Games findet diesen Donnerstag statt

Die Nominierungen für die BAFTA-Spiele werden diese Woche bekannt gegeben. Am Donnerstag, den 7. März, um 14:00 Uhr GMT/15:00 Uhr MEZ werden wir sehen, welche Spiele es in diesem Jahr auf die Shortlist schaffen werden, als eine der letzten großen Feierlichkeiten der herausragenden Veröffentlichungen des Jahres 2023.

Die Veteranin der Spielebranche, Lucy James, wird das Talent-Line-up anführen und während des Streams über die Nominierten sprechen, und wird von Isla Hinck, Blessing Adeoye Jr., Leah Alexandra und Aoife Wilson begleitet.

Luke Hebblethwaite, Head of Games bei BAFTA, sagte in einer Erklärung: "Wir freuen uns sehr, die Nominierten für die diesjährigen BAFTA Games Awards bekannt zu geben, und könnten nicht glücklicher sein, als fünf so energische und sachkundige Stimmen zu haben, die uns durch den großen Moment führen. Ich freue mich auf ihre lebhaften und aufschlussreichen Reaktionen und ein großartiges Gespräch, während wir das erstaunliche Talent, die Kreativität und die harte Arbeit hinter den besten Spielen des Jahres feiern."

Wir gehen davon aus, dass Baldur's Gate III, Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und mehr die Nominierungen anführen werden. Lassen Sie uns wissen, welches Spiel Ihrer Meinung nach groß gewinnen wird.

Sie können am Donnerstag live auf Twitch, YouTube und mehr zuschalten.