Der Live-Action-Film Drachenzähmen leicht gemacht hat seine Hauptdarsteller

Auch wenn die Trilogie von Dreamworks stark von den Originalbüchern von Cressida Cowell abwich, erwiesen sich die "Drachenzähmen leicht gemacht"-Filme jeweils als große Erfolge für das Animationsstudio. Jetzt, da wir uns auf die Live-Action-Adaption freuen, haben wir einige Neuigkeiten über die Besetzung der Hauptrollen.

Mason Thames, Star von The Black Phone, wird Hicks spielen, während Nico Parker, der Sarah in HBOs The Last of Us spielt, die Rolle der Astrid übernehmen wird. Universal plant, den Film in diesem Sommer zu drehen, mit einem Veröffentlichungsdatum am 14. März 2025.

Laut The Hollywood Reporter hat es viele Monate gedauert, die Stars des Films zu finden, und wir sind uns nicht sicher, welche anderen Charaktere in den Mix aufgenommen werden.