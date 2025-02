Der Live-Action-Film Masters of the Universe hat seine Suzie, Ram-Man und Hussein besetzt

Wir haben regelmäßig über die bevorstehende Live-Action-Adaption des Films Masters of the Universe berichtet, an dem Amazon MGM Studios derzeit arbeitet. In dem Film wird Nicholas Galitzine als He-Man zu sehen sein, während Camila Mendes als Teela, Idris Elba als Man-at-Arms, Jared Leto als Skeletor, Alison Brie als Evil-Lyn, Morena Baccarin als The Sorceress und unzählige andere zu sehen sind. Jetzt haben wir drei weitere Darsteller, die wir zu dieser Gleichung hinzufügen können.

Laut The Hollywood Reporter sind Sasheer Zamata als Suzie, Jon Xue Zhang als Ram-Man und Christian Vunipola als Hussein in dem Film zu sehen. Das bedeutet, dass wir noch mehr Lieblingscharaktere der Fans erwarten können, wenn der Film in die Kinos kommt.

Wenn diese Version von Masters of the Universe debütiert, wird der Film voraussichtlich am 5. Juni 2026 Premiere haben, aber da noch Besetzungszugänge hinzugefügt werden, müssen wir abwarten, ob er es schafft, dieses Datum einzuhalten oder ob er stattdessen ein anderes Premierenfenster anpeilt.