Der litauische Fahrer Rokas Baciuška gewinnt die 48-Stunden-Etappe der Rallye Dakar

HQ

Die zweite Etappe der Rallye Dakar (von 12) war auch die längste, ein 967 Kilometer langer Marathon über 48 Stunden, eine Wanderung mit Start und Ziel in Bisha. Der litauische Fahrer Rokas Baciuška, der im vergangenen Jahr Dritter in der Kategorie T3 (Buggy) wurde, debütierte 2025 in der Kategorie der großen Autos und gewann diese prestigeträchtige Etappe in 10h 54' 11''.

Obwohl Baciuska die zweite Hälfte der Etappe mit 22 Minuten Rückstand auf die Führung begonnen hatte, übertraf er schließlich den provisorischen Sieger Yazeed Al Rajhi um fast drei Minuten, nachdem er einige Zeit nachjustiert hatte. Er und sein Beifahrer Oriol Mena waren die Sieger der Etappe, aber die Führung liegt immer noch beim Südafrikaner Henk Lategan, dem Sieger des Prologs.

Die 3. Etappe ist vor kurzem zu Ende gegangen, die endgültigen Sieger stehen noch aus. Alle aktualisierten Ranglisten können Sie hier einsehen.

Während dieses Rennens überschlug sich das Auto von Titelverteidiger Carlos Sainz und erlitt so viele Schäden, dass die FIA das Auto disqualifizierte, wodurch seine Chancen auf den Titel sehr vorzeitig beendet wurden.