Der Linux-Gaming-Boom ist real: 90 % der Windows-Spiele laufen mittlerweile auf der Plattform

HQ

Gaming unter Linux ist schon lange so etwas wie ein Projekt. Ein Paradies für Geeks. So sagt es zumindest. Und obwohl sie sich in den letzten Jahren stark verbessert hat, hat die Plattform immer noch den unverdienten Ruf, fummelig und unpraktisch zu sein, wenn es darum geht, Spiele tatsächlich zu spielen.

Aber die Wahrheit ist, dass sich die Dinge nicht nur verbessert haben; Die gesamte Landschaft hat sich verändert. Vieles davon ist natürlich Proton und WINE zu verdanken – aber nicht zuletzt dem Steam Deck.

Tatsächlich laufen laut einigen neuen Statistiken fast 90% aller Windows-Spiele jetzt unter Linux. Was natürlich großartig ist, wenn man bedenkt, dass Windows 10 eine tickende Zeitbombe in Bezug auf die Sicherheit ist und dass viele Benutzer entweder nicht auf Windows 11 aktualisieren wollen oder können.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass nicht alles Rosen und Sonnenschein ist. Sie müssen mit ein paar Unebenheiten auf dem Weg rechnen und ein paar der wirklich großen und beliebten Multiplayer-Spiele da draußen weigern sich immer noch, Linux aus irgendeinem dummen Grund zu unterstützen.

Wenn Sie jedoch auf Einzelspieler und Indies stehen, dann ist Linux praktikabler und leistungsfähiger als je zuvor. Wenn Sie also Lust auf etwas Neues haben oder sich einfach nur von Microsoft befreien möchten. Jetzt ist die Zeit gekommen, und von hier aus wird es nur noch besser werden.

Spielen Sie unter Linux?