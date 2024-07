Der Link ist abspielbar in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

HQ

Das, was letzten Monat für die meisten Schlagzeilen sorgte, als Nintendo das kommende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ankündigte, war, dass Zelda die Hauptfigur sein wird. Es stellt sich heraus, dass sie sich das Rampenlicht doch teilen muss.

Das American Entertainment Software Rating Board, besser bekannt als ESRB, hat The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom die Altersfreigabe E 10+ gegeben, und die Beschreibung zeigt, dass Link im Spiel spielbar sein wird. Im Gegensatz zu Zelda wird er sein Schwert und seine Pfeile einsetzen, um Feinde zu besiegen.

Uns wird nicht gesagt, wie das Spiel zwischen ihnen aufgeteilt wird, aber der ESRB erwähnt solche Dinge selten, wenn es nur für einen kurzen Moment ist.

Findest du es in Ordnung, dass sowohl Zelda als auch Link in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom spielbar sein werden, oder hast du gehofft, dass die Prinzessin die einzige sein würde?