Der Link der Republikaner im Repräsentantenhaus zu den Epstein-Akten endet in Rick Roll

Der offizielle X-Account der Republikaner im Repräsentantenhaus versprach eine große Enthüllung aus den Epstein-Akten, die Gegenstand intensiver Spekulationen waren, insbesondere in Bezug auf hochkarätige Persönlichkeiten.

Was viele jedoch als Bomben-Enthüllung erhofften, war stattdessen ein Lockvogel, als ein Beitrag mit dem Titel "Epstein files released" (jetzt gelöscht) auf Rick Astleys ikonisches Musikvideo "Never Gonna Give You Up" umleitete.

Während einige ihre Belustigung zum Ausdruck brachten, bezeichneten andere den Witz angesichts des Ernstes der Lage als unangemessen. Inmitten des Aufruhrs spekulierten einige sogar, dass das Konto gehackt worden war.

Die Veröffentlichung der Dateien, die Epsteins umfangreiches Netzwerk enthüllen, war von der Öffentlichkeit und von Regierungsbeamten gleichermaßen mit Spannung erwartet worden. Vorerst bleibt abzuwarten, ob weitere konkrete Enthüllungen folgen werden.