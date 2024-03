Der liebenswerteste Teenager-Zauberer im Gaming-Bereich kehrt mit Simon the Sorcerer Origins zurück

Im Jahr 1993 wurde Simon the Sorcerer veröffentlicht, ein Point-and-Click-Adventure von Adventure Soft, in dem wir den Weg des jugendlichen Simon verfolgten, als er in eine Fantasiewelt versetzt wurde, die von Referenzen aus der Literatur bevölkert war und mit einem großen Sinn für Humor eindeutig von den Werken inspiriert war, die Lucasfilm in diesen Jahren produzierte. wie The Secret of Monkey Island oder Day of the Tentacle.

Obwohl Simon the Sorcerer nicht so bekannt ist, hat er es geschafft, bis zu vier Fortsetzungen seines Abenteuers zu veröffentlichen, die letzte im Jahr 2009. Seitdem ist es still um die Serie... Dachten wir zumindest.

Während des Future Games Show Spring Showcase, der derzeit läuft, haben die italienischen Studios Smallthing und Leonardo Interactive Simon the Sorcerer Origins angekündigt, ein neues originelles Abenteuer mit viel nostalgischem Flair und einer modernen Neuinterpretation des Charakters. Der Titel wird ein Prequel zum ersten Spiel sein und uns wieder in die Hose eines jüngeren Simon versetzen, der in die Fantasy-Welt zurückreist, um verrückte Situationen zu erleben, obwohl dieses Mal sowohl die Schauplätze als auch die Charaktermodellierung handgemalt und mit über 15.000 Bildern animiert werden.

Und als ob Simons Rückkehr noch nicht genug wäre, wird Rick Ashley (ja, der Sänger) seinen Song Together Forever dem Soundtrack leihen. Unten könnt ihr euch den ersten Trailer zu Simon the Sorcerer Origins ansehen, in dem Chris Barrie, die Originalstimme der Hauptfigur, und Musik aus dem von Mason Fisher komponierten Soundtrack zu hören ist.