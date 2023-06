Der Lichtexperte Airam bringt eine neue Version einer klassischen Thermosflasche auf den Markt, um Alan Wake 2 zu feiern

HQ

Remedy Entertainment arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, Alan Wake 2 für den Start am 17. Oktober 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X (und S) fertig zu machen.

Jetzt hat sich Remedy entschieden, mit dem finnischen Beleuchtungsunternehmen Airam zusammenzuarbeiten, um eine neue Version einer klassischen Thermosflasche mit dem Namen "Oh Deer Diner" zu produzieren. Es soll "finnisches Design, Storytelling und Alltagsqualität" vereinen. Es ist auch das erste Mal, dass die klassische Thermoskanne von Airam mit einer anderen Marke zusammenarbeitet.

Thomas Puha, Kommunikationsdirektor von Remedy, erinnert uns daran, dass Thermosflaschen bei Alan Wake eine wichtige Bedeutung haben.

"Die Thermosflasche ist zu einem berüchtigten kleinen Detail geworden, das in der Alan Wake-Spielergemeinde Kultstatus erreicht hat. Fans erinnern sich an die Errungenschaft im Originalspiel, die der Spieler verdiente, nachdem er 100 versteckte Thermosflaschen gefunden hatte. In der Fortsetzung spielt die Thermoskanne eine deutlich wichtigere Rolle. Das hat uns auf die Idee gebracht, eine authentische Oh Deer Diner Thermoskanne für unsere Fans zu kreieren."

Oh Deer Diner Thermosflasche ist eine limitierte Version von "Airams traditioneller 0,45-Liter-Flasche mit einem hochwertigen Glasinneren". Die Produktion der Thermosflaschen von Airam begann in den 1930er Jahren in Helsinki. Oh Deer Diner Thermoskanne wird im September 2023 zum Verkauf angeboten.

