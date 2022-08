Der Lichkönig ist zurück und wir feiern mit Livestreams und Preisen

Bevor wir anfangen, nehmen Sie zunächst an unserem Quiz teil, damit Sie sich für eine Vielzahl cooler Preise bewerben können. Sie können mehr über sie unten lesen.

Haben Sie teilgenommen? Alles klar, machen wir uns auf den Weg in Richtung Nordende. Blizzard hatte enormen Erfolg damit, eingefleischten World of Warcraft-Fans die Chance zu bieten, genau in der Version der expansiven Welt zu spielen, die sie bevorzugen. Dies ist durch die Classic-Versionen zum Tragen gekommen, und jetzt haben wir den ultimativen Favoriten vieler Menschen erreicht - Wrath of the Lich King.

Die Erweiterung landete 2008 und stellt für viele die perfekte Balance zwischen Erreichbarkeit, Herausforderung und sozialer Interaktion dar. Diese Ausgabe steht kurz vor dem Start, und um dies zu feiern, haben wir uns mit Activision Blizzard für eine groß angelegte Nostalgie-Feier mit Livestreams, Quiz und Preisen zusammengetan.

Livestreams - Eine "Skandinavien-Tour"

Zunächst einmal können wir verraten, dass wir in den nächsten Wochen vier riesige Livestreams mit prominenten Gästen zeigen werden, die Sie über unsere Live-Seite verfolgen können. Das Timing ist wie folgt:



31. August - wenn Oscar Dronjak von der Band HammerFall zusammen mit den Streamern SNOWMIXY und AnnieFuchsia vorbeischauen wird.







6. September - wenn einer der Produzenten des Spiels mit den Streamern Sjeletyven und Whazz spielen wird







14. September - Gästeliste wird bald bekannt gegeben!







27. September - Gästeliste wird bald bekannt gegeben!



Valter Skarsgård und vieles mehr

HQ

Nicht nur das, wir hatten einen ziemlich prominenten Besuch von Valter Skarsgård, der auch an ältere World of Warcraft-Erweiterungen erinnert, und wir machten mit ihm einen Ausflug nach Borean Tundra in Northrend und unterhielten uns sogar ein wenig über seine Karriere. Sie können sich dieses Video unten ansehen. Wenn Sie einen guten altmodischen Hype vermissen, haben wir uns auch mit einem Video auf den Start vorbereitet. Sie finden es auch unten:

Preise und Informationen

Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch Preise zu gewinnen, und wir haben derzeit eine wunderschöne Replik von Arthas 'Helm der Domination, die darauf wartet, ein Zuhause zu finden, eine riesige Arthas-Statue sowie ein von der Pandemie inspiriertes Wrath of the Lich King-Brettspiel, T-Shirts und originale Collector's Edition-Editionen der Erweiterung, die seit ihrer Einführung 2008 ungeöffnet sind. Hoffentlich haben Sie über das Quiz oben in den Nachrichten teilgenommen, aber Sie können auch gewinnen, indem Sie sich jeden der vier Livestreams ansehen.

Es gibt sowohl die oben genannten Preise als auch etwas so Einfaches wie Spielzeitcodes mit einer Laufzeit von jeweils zwei Monaten, und wir haben viele davon.

Ich denke, es gibt nichts mehr zu sagen, außer; Der König ist zurück!