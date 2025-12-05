Der Lexus LFA ist als EV wiedergeboren

HQ

Das Auto, das Jeremy Clarkson eines der besten nannte, die er je gefahren ist, den Lexus LFA, steht kurz vor einem Comeback, allerdings in einer neuen Version, die wahrscheinlich nicht gut mit der Position des Moderators zu Elektroautos übereinstimmt.

Denn es sieht so aus, als würde Lexus den LFA irgendwann in der Zukunft als Elektrofahrzeug wieder einführen, obwohl die genauen Details spärlich sind. Wie InsideEVs bestätigen kann, teilt er sich die Plattform mit dem Toyota GR GT, verfügt jedoch über einen elektrischen Antriebsstrang.

Das ist in Bezug auf die Details alles, was wir wissen, und Lexus betont, dass der aktuelle Körper ein Konzept ist. Allerdings haben sie den neuen LFA in auffälligen Details durch eine Reihe von Aufnahmen gezeigt, die Experten als ähnlich wie das endgültige Auto aussehen sehen.