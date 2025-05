Der Lex Imperialis DLC von Warhammer 40,000: Rogue Trader erscheint im Juni

HQ

Owlcat Games eröffnete die diesjährige Warhammer Skulls-Präsentation mit der Ankündigung von Warhammer 40.000: Dark Heresy. Aber wenn du denkst, dass das bedeutet, dass die Geschichte mit Warhammer 40,000: Rogue Trader gemacht wurde, liegst du falsch.

Ebenfalls heute angekündigt, enthüllte Owlcat, dass ein zweiter Season Pass in Arbeit ist, der mit einem dritten und vierten DLC kommen wird. Jede wird eine große Story-Erweiterung sein, die 15 Stunden neuen Inhalt pro Stück hinzufügt, mit mehr Charakteren, Funktionen und Extras, von denen wir später erfahren werden.

Was den zweiten DLC, Lex Imperialis, betrifft, so haben wir einen neuen Trailer mit weiteren Informationen sowie ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Wir werden nicht lange auf Lex Imperialis warten, denn es erscheint in etwas mehr als einem Monat, am 24. Juni.