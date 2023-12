Der letzte Trailer zu Pokémon Scarlet/Violets The Indigo Disk zeigt die Pokémon-Synchronisierungsmechanik

HQ

Nächste Woche feiert die zweite und letzte Erweiterung für Pokémon Scarlet/Violet ihr Debüt, wenn The Hidden Treasure of Area Zero - The Indigo Disk für Nintendo Switch erscheint. Da diese Erweiterung fast da ist, haben Game Freak und Nintendo den letzten Trailer für die Post-Launch-Inhalte veröffentlicht und darin eine der neuen Mechaniken enthüllt, die sie bieten wird.

Die Synchronisierungsmaschine ermöglicht es dir, in die Rolle deines Pokémon zu schlüpfen und das Terrarium der Blaubeerakademie als Taschenmonster zu erkunden. Die Funktion ermöglicht es dir, zu kämpfen und zu erkunden, während du dich wie deine jeweiligen Pokémon bewegst (d. h. sehr langsam für einige und sehr schnell für andere).

Der Trailer zeigte auch wieder einmal die vielen legendären Gegenstände, die es zu fangen geben wird, darunter Moltres, Zapdos, Articuno, Entei, Raikou, Suicune, Rayquaza, Zekrom, Ho Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Kyurem, Reshiram, Solgaleo, Lunala, Necrozma und eine neue Pferdekreatur, deren offiziellen Namen wir noch nicht kennen.

Während ihr euch den neuen Trailer unten ansehen könnt, könnt ihr auch unsere aktuelle Vorschau auf die Erweiterung hier lesen und versuchen, sie selbst zu spielen, wenn sie am 14. Dezember erscheint.