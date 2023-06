Der letzte Trailer von Transformers: Rise of the Beasts hebt positive Kritiken hervor

HQ

Der Juni ist nicht nur gefüllt mit fantastischen Spielen und aufregenden Gaming-Events. Es ist auch vollgestopft mit großen Filmpremieren. Einer der größten kommt diesen Freitag, wenn Transformers: Rise of the Beasts auf der ganzen Welt debütiert. Das ist nichts, was Paramount will, dass wir es vergessen, also haben wir einen endgültigen Trailer für den Film erhalten. Es zeigt einige cool aussehende Verwandlungen, grandiose Kämpfe und humorvolle Kommentare und hebt gleichzeitig einige der positiveren Bewertungen hervor. Vielleicht lohnt es sich, den letzten Teil zu erwähnen, denn Transformers: Rise of the Beasts hat eine der höchsten Metacritic-Punktzahlen in der Geschichte der Franchise. Irgendwie viel sagen, wenn es zum Zeitpunkt des Schreibens eine 43 hat, aber trotzdem...