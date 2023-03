Der letzte Renfield-Trailer gibt uns eine Vorstellung davon, wie es ist, Draculas Assistent zu sein

HQ

Während Filmfans wahrscheinlich The Super Mario Bros. Movie, Evil Dead Rise, Air, oder Ghosted als die größten Filme des Aprils betrachten, wollen Nicolas Cage und Nicholas Hoult die Dinge mit dem dummen und komödiantischen Renfield aufrütteln.

Mit dem Film, der am 14. April in die Kinos kommt, wurde nun ein letzter Trailer veröffentlicht, und dieser gibt uns einen weiteren Einblick in das, wie es wirklich ist, der Assistent von Lord Dracula (Cage) zu sein, und die Art von Anstrengungen, die Renfield (Hoult) unternehmen muss, um seinem Herrn zu dienen.

Aber wenn Sie sich über den Film nicht sicher sind, schauen Sie sich unbedingt den neuesten Trailer unten an, denn er sollte die meisten Fragen beantworten, die Sie darüber haben, wie Dracula in eine moderne Geschichte umgewandelt wurde.