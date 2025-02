Der letzte A Minecraft Movie -Trailer ist so seltsam, wie man es erwarten würde

HQ

Warner Bros. und Mojang muss man loben, denn jedes Mal, wenn wir einen neuen Trailer für A Minecraft Movie sehen, scheinen wir in Ehrfurcht und ein wenig schockiert zu sein. Die Live-Action-Version der äußerst beliebten blockigen Welt soll ab dem 4. April in den Kinos anlaufen, und da das sehr, sehr nahe rückt, ist ein letzter Trailer für den Film erschienen und hat uns wieder einmal umgehauen.

Im Trailer erfahren wir viel mehr über die Handlung, einschließlich der Tatsache, dass es Jack Blacks Steve war, ein Portal zum Nether zu öffnen und die Schweinemenschen in die Oberwelt zu lassen. Aber dann wird es wie erwartet seltsam, und wir sehen, wie Jason Momoa mit einem rosa Schaf spricht, von einem Creeper in die Luft gesprengt wird und gegen ein Huhn kämpft, das von einem Baby-Zombie in einem Boxring geritten wird... Und um das Ganze abzurunden, fährt Jennifer Coolidge in der realen Welt einen Dorfbewohner mit ihrem Auto an, denn warum sollte das nicht passieren?

Werfen Sie einen Blick auf den denkwürdigen, seltsamen, urkomischen und seltsamen A Minecraft Movie Trailer unten, wenn Sie sich trauen...