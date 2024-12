Der lettische Basketballspieler Janis Timma wurde im Alter von 32 Jahren tot aufgefunden

HQ

Jānis Timma, lettischer Basketballspieler, ist tot in seinem Haus in Moskau aufgefunden worden. Er wurde 32 Jahre alt. Timma hatte in seiner Karriere in mehr als einem Dutzend Mannschaften gespielt, debütierte 2008 bei ASK Riga, darunter Zenit St. Petersburg, Baskonia (Spanien), Olympiacos (Griechenland), Lakeland Magic (ein NBA-G-League-Team in Florida) und im vergangenen Jahr 2024 im Monbus Obradoiro in der Liga ACB in Spanien sowie die lettische Nationalmannschaft.

Nachdem die spanische Mannschaft in der letzten Saison abgestiegen war, zog Timma nach Russland und spielte in einer 3x3-Mannschaft. Seine Fans haben vermutet, dass er dorthin gezogen ist, um sich mit seiner Ex-Frau zu versöhnen, aber leider hat die Beziehung nicht funktioniert.

Die lokalen Behörden gehen davon aus, dass es sich bei seinem Tod um einen Selbstmord handelte. Der russische Fernsehsender REN TV berichtet, dass neben seinem Leichnam ein Zettel mit der Aufschrift "Rufen Sie Anna an" lag.

Timma war mit der beliebten ukrainischen Sängerin und Model Anna Sedokova verheiratet. Das Paar heiratete 2020, aber die Beziehung war turbulent: Laut der Sängerin trennten sie sich und kamen "20 Mal" wieder zusammen.

Die Scheidung wurde am 9. Dezember offiziell vollzogen. Timmas Instagram-Follower sagten, dass die Spieler seine Gefühle in den sozialen Medien teilten. Unter den Dingen, die er postete, sagte er, dass Sedokova Geld über Liebe stellte. Er hatte zuvor Selbstmordgedanken gezeigt, wie Basketnews berichtete.

Kristaps Porzingis, Spieler der Boston Celtics, postete auf X: "Menschliche Verbindungen sind der Eckpfeiler unserer psychischen Gesundheit. Bitte passt aufeinander auf", verabschiedete er sich von seinem Landsmann Jānis Timma.