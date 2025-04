Der "Let Me Solo Them"-Spieler hat den Elden Ring Endboss mehr als 10.000 Mal besiegt

HQ

Der Elden Ring -Spieler "Let Me Solo Them" hat gelinde gesagt einen beeindruckenden Meilenstein erreicht. Seit der Veröffentlichung hat es die betreffende Person geschafft, die Endbosse - Radagon und Elden Beast - satte 10.000 Mal als Koop-Beschwörung zu besiegen. Inspiriert vom legendären "Let Me Solo Her", das berühmt wurde, weil es den Spielern half, Malenia zu besiegen, übernahm "Let Me Solo Them" die Rolle, die gleiche Hilfe anzubieten, aber mit dem letzten Kampf des Spiels.

Seit fast drei Jahren besiegt "Let Me Solo Them" Radagon und Elden Beast durchschnittlich zehnmal am Tag, immer mit dem mittlerweile ikonischen Topf auf dem Kopf und ohne Rüstung. In einem Beitrag aufReddit drückte sie ihre Dankbarkeit gegenüber der Community aus und betonte die bedeutungsvollen Begegnungen und Freundschaften, die während dieser Reise entstanden sind.

"Seit fast 3 Jahren helfe ich anderen Spielern, den Endboss von Elden Ring (Radagon und Elden Biest) zu besiegen. Let me solo sie inspirierte mich, anderen Spielern als "Jarnished"-Beschwörung zu helfen, also setzte ich den Jar-Helm auf, nahm meine Rüstung ab und habe seitdem nicht mehr aufgehört, anderen zu helfen.

Ich hätte nie erwartet, dass es so weit kommen würde, aber ich habe es einfach genossen, jedem einzelnen Menschen zu helfen, und ich habe mich immer dazu gedrängt, besser zu werden; Nicht für mich, sondern für sie. Ich habe so viele unglaubliche Menschen auf meinem Weg getroffen und festgestellt, dass die Community von Elden Ring und fromsoft wirklich einzigartig ist. Ihre Wertschätzung; Freundlichkeit und Unterstützung haben mich die ganze Zeit am Laufen gehalten, also möchte ich mich einfach bei allen bedanken, wirklich.

Es war eine große Ehre, Teil der Reise so vieler Menschen zu sein. Es bedeutet mir so viel."