Der Leiter von Xbox Game Studios sagt, dass neue Veröffentlichungen mehr Raum zum Atmen haben

Heutzutage ist es schwerer denn je, die Aufmerksamkeit eines Publikums zu fesseln, besonders in der Spielewelt. Die Veröffentlichungen kommen so schnell und dicht, dass es schwerfällt, ein oder zwei Spiele in einem Jahr vollständig durchzuspielen, geschweige denn den gesamten Kalender durchzuspielen. Das ist etwas, dessen Chef von Xbox Game Studios, Craig Duncan, nur zu gut weiß. Nach 2025, als große Ankündigungen und große Veröffentlichungen von Xbox sich gegenseitig auf die Füße traten, will er 2026 die Strategie ändern.

"Ich denke, idealerweise wollen wir die Dinge verteilen und dafür sorgen, dass Spiele in diesen Momenten ihren eigenen, wie wir es gerne nennen, Sauerstoff haben. Es ist einfach super voll. Unser eigener Veröffentlichungsplan ist das eine, aber dann hat man gleichzeitig den Veröffentlichungsplan aller anderen", sagte er in einem kürzlichen Interview zu GamesRadar+. "Es gibt nur sehr wenige Zeitfenster, immer mehr Spiele und mehr Konkurrenz um die Zeit eines Spielers. Es gibt auch Filme, Musik und all diese anderen Sachen, die eingepackt werden. Das Gelernte war also: Lasst uns nichts über unser eigenes Zeug legen, und ich denke, das haben wir geschafft. Lasst unsere Spiele etwas Sauerstoff haben, auch wenn es immer voll ist und es nie wirklich freie Zeit gibt, um etwas zu starten."

Duncan möchte außerdem mehr Klarheit haben, welche Spiele am ersten Tag auf der PlayStation 5 erscheinen. In letzter Zeit kam es einigen Fans seltsam vor, dass Forza Horizon 6 nicht sofort auf der PS5 erscheinen würde, Fable aber trotz desselben Entwicklers.

"Es gibt immer Entwicklungsrealitäten, wann diese Projekte beginnen – wie groß das Team ist und welche Pläne wir zu Beginn der Entwicklung haben. Wie du gesagt hast, wenn sich eine Strategie ändert, hast du vielleicht einen Plan, der mit einem Spiel existiert, und vielleicht kannst du den übernehmen, vielleicht kannst du das nicht. Deshalb. Und um das klarzustellen: Das ist völlig faires Feedback. Manchmal sind wir inkonsequent. Man sieht einige Spiele an einem Ort, andere an mehreren Orten. Wisse einfach, dass wir daran arbeiten und versuchen, konsequenter zu bleiben", erklärte Duncan. "Aber weißt du, für unsere Spieleentwickler: Wenn du im Fable-Team bist, möchtest du einfach, dass so viele Leute, die Fable lieben, die großartige Arbeit des Teams zu schätzen wissen. Das ist immer unser Ziel. Es ist selten komplizierter als das. Es ist so: Wie können wir dieses Spiel zu so vielen Spielern wie möglich bringen?"