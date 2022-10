Der Leiter von Team Sonic wünscht sich unbedingt einen Sonic-Themenpark

HQ

Letztes Jahr wurde Sonic 30 Jahre alt, was normalerweise ein guter Zeitpunkt ist, um über vergangene Erfolge nachzudenken und Ihre Ziele für die Zukunft neu auszurichten. Einer der Leute, die fast die ganze Zeit bei Sonic waren, ist der derzeitige Leiter des Sonic Teams Takashi Iizuka, der 1994 als Game Designer mit Sonic the Hedgehog 3 debütierte.

Als wir kürzlich die Gelegenheit hatten, mit Takashi Iizuka zu sprechen, fragten wir ihn, welche Träume in den letzten 30 Jahren wahr geworden sind und was er sich von der Zukunft für die ikonische Figur erhofft.

"Einer meiner Träume in den frühen Tagen war, dass es großartig wäre, wenn wir einen Hollywood-Film herausbringen würden. Das war vor fast dreißig Jahren, und dieser Traum hat sich jetzt erfüllt. Wir hatten Sonic The Hedgehog herauskommen lassen und es war ein Hit, es ebnete den Weg für Sonic the Hedgehog 2 und hoffentlich einen dritten Sonic-Film danach. Es war wirklich erfolgreich, also ist es einer dieser Träume, die durchgekommen sind", erzählt Takashi Iizuka.

"Aber für die nächsten dreißig Jahre gibt es noch mehr Träume. Einer dieser Träume - wir haben keine Pläne dafür, es ist jetzt nichts in Arbeit - aber einer dieser Träume ist ein Sonic-Themenpark. Wäre das nicht cool? Können wir Sonic zu einem Charakter mit genügend Bekanntheit und Popularität machen, so dass wir einen Themenpark rund um Sonic the Hedgehog bauen können? Wieder keine Pläne, aber das sind Träume, die wir haben, wenn wir über die nächsten 30 Jahre sprechen."

Wir können Iizuka-san nur zustimmen. Ein Sonic-Themenpark wäre extrem cool und würde sicherlich sehr gut zum rasanten Charakter passen. Letztes Jahr eröffnete ein Super Mario-Themenpark in den Universal Studios Japan, also wer weiß, ob der blaue Igel seinen langjährigen Rivalen erneut herausfordern wird?