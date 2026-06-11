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Die russische Invasion der Ukraine begann 2022, doch bereits 2014 annektierte Russland die Krim-Halbinsel sowie andere Gebiete im Osten der Ukraine, ohne internationales Recht. Die Rückeroberung der Krim ist nicht nur ein strategisches Ziel im aktuellen Konflikt, sondern auch eine Frage der Bereinigung alter Rechnungen zwischen den beiden Nachbarstaaten, die nun noch weit davon entfernt sind, einen Waffenstillstand zu unterzeichnen.

In einem geheimen unterirdischen Bunker interviewte Reuters den Kommandeur der ukrainischen Unbemannten Systemstreitkräfte, Robert Brovdi, auch bekannt als 'Madyar', über die Kampagne, die in den letzten Wochen die Autobahn Noworossija stört, was zum praktischen Stillstand des russischen Militärtransports in der besetzten Region der Ukraine und zur Treibstoffrationierung auf der Krim führte. "Wir werden die Krim in naher Zukunft isolieren", versprach der Leiter der ukrainischen Drohneneinheit.

Die Wahrheit ist, dass die ukrainische Angriffskampagne auf russisch besetztes Gebiet den Vormarsch der Frontlinie nahezu vollständig gestoppt und die Nachschublinien fast vollständig abgeschnitten hat. Sie konzentrieren sich außerdem darauf, ihre Luftabwehr zu schwächen und strategisch wichtige Ziele auf russischem Boden zu zerstören, wie Rüstungsfabriken und Ölinfrastruktur. Das ultimative Ziel ist laut Brodvi, Moskau zum Rückzug zu zwingen, statt vorzurücken. "Wir werden die notwendigen Bedingungen schaffen, um es einem Mitglied des Militärs oder der Verteidigungsindustrie extrem schwer zu machen, auf der Krim, in den vorübergehend besetzten Gebieten, zu bleiben oder die Zugangswege dorthin zu nutzen."

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres töteten Drohneneinheiten mehr als 50.900 russische Militärangehörige und griffen mehr als 176.500 feindliche Ziele an. Die durchschnittliche tägliche Verlustrate betrug 337 russische Soldaten und 1.169 feindliche Ziele. Außerdem zerstörten sie 174 russische Luftabwehrsysteme im Wert von etwa 5,4 Milliarden Dollar. Russland hat Brodvi als hochrangiges Ziel identifiziert, und er steht auf der Liste der meistgesuchten Personen.