Der legendäre mexikanische Torwart Guillermo Ochoa erhält bei seinem letzten WM-Auftritt Applaus

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Mexiko erlebte eine Nacht voller Feierlichkeiten, als sie Tschechien im dritten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft mit 3:0 besiegten, wobei Tore von Mateo Chávez, Julián Quiñones und Álvaro Fidalgo bestätigten, dass sie als erste und bisher einzige Mannschaft alle drei Gruppenspiele gewonnen haben. Südafrika qualifiziert sich als Gruppenvizemeister, Tschechien scheidet aus und Südkorea könnte sich weiterhin als Dritter in der Gruppe qualifizieren, aber das ist sehr unwahrscheinlich (nur 3 Punkte und -1 Tordifferenz).

Mexikos Spiel war auch eine Hommage an Guillermo Ochoa, der zusammen mit Leo Messi und Cristiano Ronaldo den Klub von Spielern hatte, die an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Der 40-jährige Torwart war bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 ungenutzter Einwechselspieler und 2014, 2018 und 2022 Stammtorwart, der in der Ausgabe 2018 in Russland als zweitbester Torwart gilt (er parierte erneut in Deutschland in dieser Ausgabe). 2023 verlor er die Startelf, arbeitete aber dennoch daran, die Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft davon zu überzeugen, dass er zweiter Torwart werden könnte.

Und Javier Aguirre, Trainer Mexikos bei der Weltmeisterschaft 2026 und auch Trainer Mexikos 2010, als Ochoa umstritten auf die Bank gesetzt wurde, gab Ochoa endlich seinen vermutlich verabschiedeten Abschied von der Weltmeisterschaft: Er ersetzte den aktuellen Stammtorwart Raúl Rangel gegen Ochoa, der im Azteca-Stadion Applaus erhielt (die Fans hatten seit Beginn des Wettbewerbs gedrängt, dass er auf dem Platz steht).

Ochoa spielte 13 Minuten lang mit der Kapitänsbinde und küsste beim Verlassen die Torpfosten. Er hat zuvor gesagt, dass dies sein letztes Turnier sein würde, also waren dies wahrscheinlich seine letzten Momente auf einem Fußballplatz.