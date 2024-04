Der legendäre Marvel Art Director Ray Chan stirbt im Alter von 56 Jahren

HQ

Ray Chan, ein Art Director, der für seine Arbeit an Marvel-Filmen wie Deadpool & Wolverine und Avengers: Endgame bekannt ist, ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Chan starb am Dienstag in der Nähe seines Hauses in Wales und sein Tod wurde durch eine Erklärung des Studios bestätigt.

"Ray war in erster Linie ein guter Freund für alle in den Marvel Studios. Er war ein talentierter Mitarbeiter, der Kreativität und Liebe zum Detail in jedes Bild eines jeden Films einbrachte, an dem er arbeitete, und der in der Lage war, das Beste aus jeder Abteilung herauszuholen, mit der er zusammenarbeitete", so Kevin Feige und Louis D'Esposito von den Marvel Studios. "Er war der netteste Mensch und es war so ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten, er war sehr großzügig und die Art von Person, die den Samen einer Idee nehmen und sie in etwas Schönes verwandeln konnte. Wir sind am Boden zerstört über seinen Tod. Er wird von allen bei Marvel vermisst werden, und unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden."

Ray kam bei Thor: The Dark World als Supervising Art Director zu Marvel Studios und wurde später Supervising Art Director bei vielen anderen Marvel-Filmen, darunter Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange, Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame. Er war auch Art Director bei Spider-Man: Far From Home sowie Produktionsdesigner bei The Falcon und The Winter Soldier, Ant-Man and the Wasp: Quantumania Additional Photography und dem kommenden Deadpool & Wolverine.

Ray hinterlässt seine Frau Lindsay und seine Kinder Caspar und Sebastian.

Danke, Abwechslung.