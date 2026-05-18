Der legendäre Manga-Redakteur Kazuhiko Torishima blickt zwei Jahre später auf den Tod von Akira Toriyama zurück

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Vor mehr als zwei Jahren, am 1. März 2024, verlor die Welt von Manga und Anime eine einmalige Figur: den Dragon Ball-Autor Akira Toriyama. Obwohl Toriyamas Talent schon an einer Seite seiner Arbeit deutlich wird, wäre dieses Talent vielleicht nie so populär gewesen ohne Kazuhiko Torishima, Toriyamas Redakteur für Dr. Slump und die erste Hälfte von Dragon Ball.

Im Gespräch mit uns auf der Comicon Napoli haben wir Torishima gefragt, wie er das Vermächtnis definieren würde, das er mit Toriyama teilt. "Nun, weißt du, das war nicht nur Toriyama-sans Haltung, sondern auch meine, denn unser Hauptpublikum waren die Kinder, die Hauptleser. Und als Kinder sind sie per Definition machtlose Menschen, sie haben so viele Probleme, sie könnten traurig sein, sie wissen nicht, wie sie sich stressen oder den Stress loswerden sollen, und so könnte der Manga ein Mittel sein, all die Traurigkeit, all die nervigen Dinge und all die Dinge, die sie stören könnten, zu vergessen. " sagte er.

"Toriyama und ich, wir haben stundenlang darüber gesprochen. Denn in der Schule haben die Kinder die Lehrer, die eigentlich keine Lehrer sind, sondern ihre Welt in der Schule beherrschen. Und zu Hause haben sie ihre Eltern, und die Eltern beherrschen die Welt der Kinder. Und natürlich haben die Kinder kein Geld. Sie haben nicht die Mittel, sich zu amüsieren, den Stress und die ganze Traurigkeit zu vergessen. Durch das Lesen des Mangas können sie also in eine andere Welt gelangen und ein Erlebnis, ein Abenteuer machen, in dem sie alle Probleme, jede Ursache ihres Stresses vergessen und es wirklich genießen können. Das war also etwas Typisches, worüber wir gesprochen haben."

Torishima sagte in einem früheren Panel, dass er einige Kritikpunkte an modernen Manga und Anime habe, weil sie für Kinder zu wortreich, zu erwachsen und zu teuer wurden. Da Kinder diese Flucht durch Manga und Anime brauchen, ist es wichtig, dass diese Trends sie nicht vom Medium wegstoßen.

Wenn Sie mehr von unserem ausführlichen Gespräch mit Torishima lesen möchten, lesen Sie hier unser vollständiges Interview.