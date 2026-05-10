Der legendäre Comicautor und Illustrator R. M. Guéra erzählt uns, wie er seine Seiten zum Leben erweckt

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Nachdem er Quentin Tarantinos Django Unchained adaptiert, an Judge Dredd-, Marvel- und DC-Projekten mitgearbeitet und bei der Wiederbelebung der Vertigo-Comics mitgewirkt hat, hat R. M. Guéra so ziemlich alles gesehen. Für ihn fällt es ihm recht leicht, Charaktere und explosive Seiten voller Action zu erschaffen, aber bei Comicon Napoli haben wir ihn dazu gebracht, seinen Prozess zu erklären und warum er so viel Kreativität im Comic-Schreiben sieht.

"Ich mache es einfach, und ich nehme an, die Hauptbeschreibung sollte irgendwann von den Lesern kommen", sagte er zunächst sehr einfach. Für Guéra wird der Erfolg von den Lesern definiert, und er sorgt sich nur ums Schaffen. Anschließend erklärte er etwas ausführlicher, wie der Prozess abläuft:

"Es gibt einen unmittelbaren Teil der Zeichnung, den ich persönlich mag, ich stehe darauf. Meine Helden sind Hackpfote, das sind meine Götter, also versuche ich, dorthin zu gehen, dorthin zu gelangen. Ich weiß nicht, was ich zu meinem Stil sagen soll, es ist ein Stil... Ich denke, das Glück an Comics ist, dass sie meiner Meinung nach klar zwischen Literatur und Filmen liegen. Beides ist für den Comiczeichner sehr wichtig. Man muss also wissen, wie man eine Geschichte erzählt, und man muss wissen, wie man das Drehbuch emotional rechtfertigt. Also bekommst du Seiten, und es sind nur Briefe, nichts, es ist einfach tot. Und du musst es lebend schaffen, also ist das deine Hauptaufgabe."

Guéra sagte, dass Comics ein Ort sind, an dem man "Drehbücher schreiben kann, man der Schauspieler sein kann, man kann Regisseur sein, man kann alles sein", und dass es eine "privilegierte" Position sei, Comics als Vollzeitjob machen zu können.

Wenn Sie mehr über Guéras Stil, seine Arbeit an Django und seine erneute Zusammenarbeit mit Jason Aaron erfahren möchten, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: